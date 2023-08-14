ВОЙНА В Украине Названы семь категорий мужчин, которых не мобилизуют в августе

2023-08-14 20:48

Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 года и продлено до 15 ноября 2023 года. Также продолжается и всеобщая мобилизация. При этом есть категории граждан, которых в армию не заберут.

Так, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призвать в Украине не могут граждан, которые:

привлечены к работе в органах государственной власти и на критически важных предприятиях; непригодны по состоянию здоровья или по возрасту; потеряли близких родственников в боевых действиях или они пропали без вести. К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра; являются родителями-одиночками, воспитывающими одного (или более) несовершеннолетнего ребенка; родителями, на попечении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет; на постоянной основе ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе; осуждены за тяжкие преступления.

Напомним, правила мобилизации в Украине могут изменить. Предполагается, что в ряды защитников будут брать тех, кто мотивирован и готов защищать Украину.