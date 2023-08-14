ВОЙНА В Украине "Или дерешься, или помогаешь драться": Зеленский о поведении украинцев во время войны

2023-08-14 22:15

 

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что во время войны у украинцев могут быть только две личные линии поведения — "или сражаешься ради Украины, или помогаешь сражаться, помогаешь спасать жизни".

Детали

Президент поблагодарил наших воинов за результативные бои и успехи на передовой. В частности он отметил 95-ю отдельную бригаду ДШВ за стойкость и результат в боях на Купянском направлении.

Также поблагодарил первый батальон 67-й отдельной механизированной бригады тоже за героические действия на Купянском направлении.

Отметил десантников славной 79 бригады ДШВ за результаты на Марьинском направлении.

Цитата

"Мелитопольское и Бердянское направление – спасибо каждому воину, который дает Украине необходимый результат! Бахмутское направление – молодцы, ребята!", — сказал президент

Дополнение

Зеленский отметил, что каждый раз, когда есть за что поблагодарить наших воинов, Украина становится ближе к справедливости и ближе к победе, а российские убийцы становятся ближе к уничтожению.

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