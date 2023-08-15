ВОЙНА В Украине Ракетный удар врага по Львову и пригородам - пострадали 15 человек, в том числе дети

2023-08-15 15:37

В результате ракетного удара рашистов по Львову и соседним населенным пунктам пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

"Во время этой ракетной атаки, к счастью, обошлось без погибших. Пострадали 15 человек. Самой младшей потерпевшей 10 лет, самой старшей - 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окна, ушибы. Пять человек госпитализировали", - рассказал он.

По данным Козицкого, было повреждено около 40 домов. Из них большинство в Железнодорожном районе Львова. А больше всего - на улицах Каховской и Патона.

Были возгорания, повреждены окна и крыши. Во Львовском медицинском профессиональном колледже Монада выбиты окна. Также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия. Одна из ракет попала по территории детского сада, получило повреждения здание детсада.

В Ставчанах Львовского района повреждено 15 жилых домов в частном секторе, из них шесть - критически. Также повреждены легковые автомобили.

В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет.

Сейчас идет обследование поврежденных зданий и ликвидация последствий удара.

Козицкий уточнил, что во Львовской области было шесть попаданий, одну ракету сбила противовоздушная оборона.

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