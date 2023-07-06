ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Львову - стали известны детали нового военного преступления врага

2023-07-06 11:34

В результате ракетной атаки врага на Львов четыре человека погибли и 34 пострадали, повреждено около 30 домов. Об этом 6 июля сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Подтвердили гибель четырех человек. На момент попадания все они находились в доме. Соболезнования родным. Пострадали 34 человека. Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей", - уточнил он.

К ликвидации последствий удара привлекли 23 единицы техники и более 100 спасателей.

Глава ОВА добавил, силы ПВО сбили над Львовщиной семь ракет Калибр, которые враг направил с Черного моря.

Обломки рухнули в двух районах. Во Львовском у здания Народного дома образовалась воронка, в Золочевском - есть разрушение в частном хозяйстве одного из сел. В обоих случаях, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По данным мэра Львова Андрея Садового, 13 раненых в результате ракетной атаки находятся в больнице в разных состояниях. Повреждены 35 домов, серьезные поражения получили 60 помещений.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение выделить 100 миллионов гривен на восстановление разрушенных зданий.