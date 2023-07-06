ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Львову - стали известны детали нового военного преступления врага

2023-07-06 11:34

В результате ракетной атаки врага на Львов четыре человека погибли и 34 пострадали, повреждено около 30 домов. Об этом 6 июля сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Подтвердили гибель четырех человек. На момент попадания все они находились в доме. Соболезнования родным. Пострадали 34 человека. Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей", - уточнил он.

К ликвидации последствий удара привлекли 23 единицы техники и более 100 спасателей.

Глава ОВА добавил, силы ПВО сбили над Львовщиной семь ракет Калибр, которые враг направил с Черного моря.

Обломки рухнули в двух районах. Во Львовском у здания Народного дома образовалась воронка, в Золочевском - есть разрушение в частном хозяйстве одного из сел. В обоих случаях, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По данным мэра Львова Андрея Садового, 13 раненых в результате ракетной атаки находятся в больнице в разных состояниях. Повреждены 35 домов, серьезные поражения получили 60 помещений.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение выделить 100 миллионов гривен на восстановление разрушенных зданий.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Рогу - стали известны новые подробности

2023-06-13 14:32

Ракетный удар по Днепропетровской области: есть пострадавшие в Павлоградском районе

2023-05-01 11:33

Ракетный удар со стороны российских военных преступников по Украине возможен, - Силы обороны юга

2023-03-28 13:35

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2023-02-23 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Энергетикам удалось восстановить питание Запорожской АЭС с основной линии

2023-07-06 12:30

Ракетный удар по Львову - стали известны детали нового военного преступления врага

2023-07-06 11:34

Институт изучения войны оценил вероятность и последствия ядерной провокации рф на ЗАЭС

2023-07-06 10:27

Враг уже потерял в Украине половину своей боеспособности - власти Британии раскрыли правду об оккупантах

2023-07-06 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Энергетикам удалось восстановить питание Запорожской АЭС с основной линии 2023-07-06 12:30
Ракетный удар по Львову - стали известны детали нового военного преступления врага 2023-07-06 11:34
Институт изучения войны оценил вероятность и последствия ядерной провокации рф на ЗАЭС 2023-07-06 10:27
Враг уже потерял в Украине половину своей боеспособности - власти Британии раскрыли правду об оккупантах 2023-07-06 09:31