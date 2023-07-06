Политика Совет Европы жестко отреагировал на ночной ракетный удар по жилым домам Львова

2023-07-06 13:35

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в своем Twitter-аккаунте осудила ракетный удар оккупантов по Львову.

"Я решительно осуждаю беспорядочную атаку россии на мирных жителей во Львове. Придет пора, когда привлекут к ответственности тех, кто совершает эти мерзкие действия", - подчеркнула чиновница.

Напомним, что по информации ВСУ, рашисты атаковали Львов Калибрами, уничтожены 7 из 10 крылатых ракет. Увы одна ракета попала в многоквартирный дом, есть жертвы и серьезно пострадавшие.