Политика Совет Европы жестко отреагировал на ночной ракетный удар по жилым домам Львова

2023-07-06 13:35

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в своем Twitter-аккаунте осудила ракетный удар оккупантов по Львову.

"Я решительно осуждаю беспорядочную атаку россии на мирных жителей во Львове. Придет пора, когда привлекут к ответственности тех, кто совершает эти мерзкие действия", - подчеркнула чиновница.

Напомним, что по информации ВСУ, рашисты атаковали Львов Калибрами, уничтожены 7 из 10 крылатых ракет. Увы одна ракета попала в многоквартирный дом, есть жертвы и серьезно пострадавшие.

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Политика

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