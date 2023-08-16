ВОЙНА В Украине В ВСУ проанализировали новую тактику ракетных ударов врага

2023-08-16 09:35

Во время вчерашней ракетной атаки рашисты применяли тактику изменения направления движения воздушных целей, чтобы максимально сразить объекты на территории Украины. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Не в первый раз наблюдаются такие тактические приемы врага... Они планируют и сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти как можно эффективнее нашу противовоздушную оборону, используя слабые места, используя данные разведки, разумеется. Ну, и ракеты постоянно меняют маршрут", - отметил он.

Спикер добавил, что российские ракеты очень стремительно меняют курс.

"Пока дежурный пишет (в Telegram-канал) буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева", ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем опять меняет направление, и снова", - объяснил Игнат.

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