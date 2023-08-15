ВОЙНА В Украине Швеция вооружит Украину еще на $300 млн

2023-08-15 21:37

В пакет помощи вошли боеприпасы и запасные части для нескольких систем техники, которые Швеция передала Украине раньше, а также ракеты Rb 99 (AMRAAM).



Власти Швеции объявили о предоставлении Украине 13-го пакета военной помощи на общую сумму почти $314 млн. Об этом сообщило правительство Швеции во вторник, 15 августа.



"Правительство определилось с новым пакетом поддержки для Украины. Поддержка охватывает боеприпасы и запасные части для нескольких систем техники, которые Швеция передала Украине раньше", - говорится в сообщении.



Указано, что Швеция также передает транспортные средства, аварийно-спасательные средства и оборудование для разминирования. Сейчас правительство получает разрешение на продажу в США ракет Rb 99 (AMRAAM), которые затем будут переданы в дар Украине.



"Общая стоимость 13-го пакета поддержки составляет примерно 3,4 млрд шведских крон (около $314 млн). Пакет поддержки также включает компенсацию Вооруженным силам Швеции, например транспортных расходов и издержек на охрану", - добавили в правительстве.



Также отмечается, что после принятия этого пакета помощи Швеция предоставит Украине более 20 млрд крон (свыше $1,8 млрд) военной помощи с начала полномасштабного вторжения России.



Напомним, Швеция создаст поближе к Украине центры логистики, где будет обслуживаться военная техника.



Также Швеция ранее объявила новый пакет военной поддержки Украины, предусматривающий обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.