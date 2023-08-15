ВОЙНА В Украине В ракетах, которыми россия обстреляла ночью Украину, могут быть иностранные микросхемы - Ермак

2023-08-15 22:15

 

Армия рф в ночь на вторник атаковала Украину ракетами Х-101, которые были изготовлены в этом году. Они могут содержать до примерно 30 иностранных микросхем, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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“Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем”, — написал Ермак в Telegram.

По его словам, партнеры Украины работают с производителями и поставщиками микросхем.

Также Ермак отметил ужесточение санкций чтобы россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты.

Напомним

Российские войска в ночь на 15 августа атаковали Украину по меньшей мере 28 крылатыми ракетами, 16 — уничтожены. Об этом сообщили в вторник Воздушные силы ВСУ.

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