ВОЙНА В Украине США могут выделить на поддержку Украины еще $24,1 миллиарда: подробности

2023-08-16 22:15



Эти деньги на прошлой неделе запросил президент США, и теперь запрос должен одобрить Конгресс.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Конгресс незамедлительно одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении 24,1 млрд долларов для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей Украины.

"На следующей неделе будет полтора года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1,5 года бомбардировок украинских школ и больниц, превращения еды и горючего в оружие, убийств и ранений тысяч украинцев и даже похищений украинских детей. Все это время украинцы демонстрировали невероятное мужество и стойкость", – заявил госсекретарь США на брифинге.

Он отметил, что США и десятки других стран будут поддерживать Украину, пока она не добьется устойчивого и длительного мира.

"На прошлой неделе президент Байден запросил 24,1 млрд долларов, чтобы сдержать это обещание и продолжить поддержку безопасности, экономики, гуманитарных потребностей Украины, равно как и помочь другим странам, испытывающим на себе последствия российской войны. Наши усилия и ресурсы, так же как и наших партнеров во всем мире, дали украинцам возможность бороться за их жизнь, за их свободу и их будущее. Они помогли сохранить ключевые принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости, которые жизненно важны для поддержания международного мира и безопасности. Они обеспечили то, что российское вторжение остается стратегическим провалом. Я призываю Конгресс незамедлительно одобрить этот запрос на дополнительное финансирование", – подчеркнул Блинкен.

Он также отметил, что Госдеп работает с Украиной и партнерами над долгосрочными обязательствами по ее безопасности, "чтобы помочь Украине сдержать и, если понадобится, защититься от российской агрессии в будущем".

Поддержка Украины со стороны США

14 августа США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи. Его общая сумма составляет 200 млн долларов. В него вошли боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства для разминирования и тому подобное.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США оказали помощь на $66,2 миллиарда. Только на военную помощь Силам обороны потратили $43,1 млрд.