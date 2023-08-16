Жизнь Не только на свет: в Украине могут ввести графики на подачу газа зимой

2023-08-16 19:15

Энергетический эксперт Юрий Корольчук предполагает, что отключения в Украине могут затронуть не только электрику, но и газоснабжение.

Об этом он рассказал UBR.ua.

Так, энергетики прилагают все усилия для восстановления энергосистемы к отопительному сезону, однако с высокой вероятностью отключений избежать не удастся.

По словам Корольчука, в этом году вопросом №1 является отключение транзита газа со стороны России. При этом он подчеркнул, что в таком случае точно будут графики, причем даже по подаче газа населению.

"В правительстве хотят брать газ в Европе. Не думаю, что будут давать. Если бы запасов было 18 млрд кубометров – гарантированно бы прошли зиму", – объяснил он.

Тем временем, экс-министр энергетики и председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков подчеркнул, что запасов топлива в Украине должно быть достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.

"По газу есть 11,7 млрд кубометров, премьер Шмыгаль объявил, что будет 13 млрд. В отопительный сезон мы сжигаем то, что добываем, и расходуем эти запасы", – добавил он.