ВОЙНА В Украине Подключат ТЦК: в Украине усилят контроль выезда за границу

2023-08-16 20:04

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что пограничники совместно с Минобороны планируют обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы предотвратить незаконный выезд из страны с поддельными документами.

Об этом он рассказал РБК-Украина.

Так, по словам Демченко, есть правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства №57, соблюдаемые пограничниками.

В частности, одно из условий пересечения границы касается лиц, непригодных к военной службе и исключенных из военного учета. Он отметил, что соответственно, это подтверждающие документы, выдаваемые военкоматами.

"Но за период этих ограничений мы фиксируем, что достаточно значительное количество человек пытается пересечь границу, используя поддельные документы. Именно поэтому уже некоторое время ГНСУ сотрудничает с Минобороны, чтобы наладить информационный обмен между базами данных", - объяснил Демченко.

При этом он уточнил, что говорится о взаимном информационном обмене между базами данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных. То есть, когда эта система будет функционировать, это позволит не в телефонном режиме узнавать действительный документ или нет, а на основании этого информационного обмена.

Кроме того, Демченко отметил, что сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГНСУ и наоборот. Когда все условия будут выполнены, в частности, в техническом обеспечении, тогда и эта система может заработать.

Говорится не об объединении баз данных или их систематизации, а именно об информационном обмене, который может заработать между базой ГНСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных. То есть фактически проверка будет происходить в отношении каждого конкретного лица, кого бы это ни касалось.