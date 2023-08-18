ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский побывал в расположениях бригад, ведущих наступление в Запорожской области

2023-08-18 16:31

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область побывал в расположениях бригад, ведущих наступательные действия на Мелитопольском направлении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта, находящихся в зоне их ответственности, и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений.

В частности, Зеленский встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александром Тарнавским. Он побывал в расположении 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии, 47-й отдельной механизированной бригады Магура, 117-й отдельной механизированной бригады, 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ, 116-й отдельной механизованой бригады, а также на передовых пунктах управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и 118-й ОМБр.

В разговорах военные отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также существует постоянная потребность в дронах, потому что они быстро расходятся в условиях наступательных действий.

Зеленский и командиры военных соединений обсудили вопросы профессионального отбора людей, оснащения бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте.

Президент поручил систематизировать запросы военных, учитывая также информацию, прозвучавшую во время посещения ОТГ Соледар в понедельник, вынести их на рассмотрение Ставки верховного главнокомандующего и передать иностранным партнерам Украины.

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