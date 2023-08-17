ВОЙНА В Украине В роССии ошибаются: Украина не задействовала все свои резервы в Запорожской области - ISW

2023-08-17 20:48

В Институте изучения войны заявили о том, что россияне поспешили с выводами, когда заявили, что украинские Силы обороны направили все свои "основные резервы" для контрнаступательных операций в западной части Запорожской области.

Исследователи ISW говорят, что свои выводы российские источники сделали исходя из разрозненных наблюдений за украинскими подразделениями, оснащенными западным вооружением.

При этом российские заявления о небольшой интенсивности атак украинской пехоты в этом районе не соответствуют картине с якобы масштабным привлечением механизированных резервов Украины.

"Российские источники, вероятно, неправильно изображают украинские резервы как один крупный унитарный контингент, который Украина будет использовать в боевых действиях как единое целое", - говорят в ISW.