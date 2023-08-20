ВОЙНА В Украине Украина сосредоточена на получении четырех типов самолетов, - Офис президента

2023-08-20 11:30

 

Украина сосредоточена на получении четырех типов самолетов от международных партнёров.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель президента Украины Сергей Никифоров.

"Мы сосредоточены действительно на F-16, причина в том, что их было изготовлено больше и чисто математически их получить проще. Но мы сконцентрированы не только на них. У нас, скажем так, в порядке желательности получения есть перечень из четырех типов самолетов: F-16, Gripen, французский Rafale и Eurofighter Typhoon", – сказал Никифоров.

Он добавил, что самолет Gripen является хорошей альтернативой.

"Он универсален, он менее требователен, и он очень хорошо себя продемонстрировал. Сейчас идет тестирование украинских пилотов на этом виде самолетов, и отзывы очень хорошие", - сказал спикер президента.

По его словам, для того, чтобы говорить о получении этого типа самолетов, необходимо сделать три шага: тестирование самолетов и возможностей украинских пилотов, продолжающееся сейчас, тренировку, политическое согласие и лишь потом предоставление этой техники.

"Пока это теоретическая возможность. Смотрим, что можно сделать", - сказал Никифоров.

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