ВОЙНА В Украине Украина сосредоточена на получении четырех типов самолетов, - Офис президента

2023-08-20 11:30

Украина сосредоточена на получении четырех типов самолетов от международных партнёров.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель президента Украины Сергей Никифоров.

"Мы сосредоточены действительно на F-16, причина в том, что их было изготовлено больше и чисто математически их получить проще. Но мы сконцентрированы не только на них. У нас, скажем так, в порядке желательности получения есть перечень из четырех типов самолетов: F-16, Gripen, французский Rafale и Eurofighter Typhoon", – сказал Никифоров.

Он добавил, что самолет Gripen является хорошей альтернативой.

"Он универсален, он менее требователен, и он очень хорошо себя продемонстрировал. Сейчас идет тестирование украинских пилотов на этом виде самолетов, и отзывы очень хорошие", - сказал спикер президента.

По его словам, для того, чтобы говорить о получении этого типа самолетов, необходимо сделать три шага: тестирование самолетов и возможностей украинских пилотов, продолжающееся сейчас, тренировку, политическое согласие и лишь потом предоставление этой техники.

"Пока это теоретическая возможность. Смотрим, что можно сделать", - сказал Никифоров.