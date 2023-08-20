ВОЙНА В Украине Украина будет производить шведские бронемашины CV-90

2023-08-20 12:30

Украина и Швеция подписали соглашение по усилению сотрудничества в производстве и обучении на CV-90.

Украина и Швеция договорились о производстве и ремонте бронемашин CV-90 на территории нашей страны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в субботу, 19 августа.



"Сегодня детализировали договоренность о производстве CV-90 в Украине, ее ремонте и т.д. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 как можно скорее появилась", – заявил он.



Президент добавил, что бойцы ВСУ хвалили шведские БМП CV-90 за высокую надежность и то, что они помогают сохранить их жизнь.



Кристерссон заявил, что Украина и Швеция подписали соглашение для усиления сотрудничества в производстве и обучении на CV-90.



"Мы здесь подписали (соглашение – ред.), буквально несколько минут назад. Это знак нашего совместного желания усилить сотрудничество в производстве и обучении на CV-90", – отметил Кристерссон.



В июле стало известно, что ВСУ получили шведские CV-90. Ранее СМИ сообщили, что Швеция подготовила механизированную бригаду для ВСУ, которая стала одной из самых мощных в украинской армии. Подготовку в этой стране проходили до 5000 военных.