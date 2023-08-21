ВОЙНА В Украине Когда стартует военное обучение украинских пилотов на истребителях F-16

2023-08-21 14:31

Сейчас происходит языковое обучение украинских пилотов, военное обучение на истребителях F-16 планируют начать как можно скорее. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Пока происходит языковая учеба и в будущем, в которой скорее начнется военная учеба, а затем она перейдет в Румынию, то есть это будет делаться очень быстро и как можно скорее для того, чтобы передать самолеты в Украину", - рассказал премьер.

По словам Рютте, нужно работать над инфраструктурой, чтобы эти самолеты могли взлететь и безопасно сесть в Украине.

"Для этого нужна инфраструктура. К этому нужно подготовиться… Как можно скорее с военными учениями мы начнем", - отметил он.

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Авиация ВСУ нанесла серию ударов по важным военным объектам врага 2023-08-21 10:27