ВОЙНА В Украине 70 пилотов и авиаторов проходят обучение в Дании, - Воздушные силы

2023-08-21 16:05

В Дании проходят обучение не только пилоты. Это первая волна, потом последует вторая и третья.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Среди тех 70 не все пилоты, авиация - это огромный коллектив. Есть те, кто выполняет полеты, и те, которые их обеспечивают. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторы. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты", - объяснил он.

По словам Игната, это первая волна пилотов, которые будут переучиваться на F-16. Затем последует вторая и третья волны.

"Другая группа пилотов - это молодые летчики, фактически вчерашние выпускники, которые поедут в Великобританию, где будут овладевать по несколько более длинной программе. Но они будут проходить базовую подготовку - английский язык, легкомоторную западную технику с переходом потом на истребители. Эта программа будет продолжаться. возможно до 2 лет, но это та перспектива, которая нас ждет, - мы перевооружаем наши Воздушные силы на новые виды техники. И поэтому обучение летчиков в Харьковском университете Воздушных сил также будет уже на это ориентировано", - подытожил представитель.