ВОЙНА В Украине Дания объявила о передаче Украине истребителей F-16: названо количество

2023-08-21 19:15

Дания планирует предоставить Украине 19 истребителей F-16 и вместе с Нидерландами стать первыми странами, которые это сделают.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она подчеркнула, что с самого начала войны Дании и ее народ были на стороне Украины.

"Мы знаем, что ваша свобода - это наша свобода. Мы также знаем, что вам надо еще (помощи - УНИАН). И именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 Украине", - отметила глава датского правительства.

Фредериксен подчеркнула, что Дания вместе с Нидерландами станут первыми странами, которые это сделают.

Она также добавила, что надеется на то, что датские истребители помогут Украине освободить свои земли.

В свою очередь Зеленский заявил, что сегодняшние переговоры с премьером Дании были "без воды".

"Уже начинаются тренировочные миссии. Мы вместе (с Фредериксен - УНИАН) сегодня общались с нашими ребятами и девушками, которые учатся и будут здесь работать с F-16, а потом будут работать с F-16 в нашем небе", - отметил он.

В то же время, президент добавил, что пока не хочет говорить о конкретных датах, однако, по его словам, Украина получит истребители, "как только будет такая возможность".

Зеленский также рассказал, что сегодня обсудил с Фредериксеном расширение тренировочных миссий. Он добавил, что Украина уже готовит инфраструктуру для F-16.

По словам президента, Дания и Украина работают не только над расширением оборонительных возможностей украинской армии на земле, но и на море.

Нидерланды объявили о передаче Украине истребителей F-16

После своих визитов в Швецию и Нидерланды Зеленский прибыл в Данию, где, кроме Фредериксен, планирует встречи с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса.

Ранее во время визита Зеленского в Нидерланды премьер-министр страны заявил, что в настоящее время у Нидерландов есть 42 истребителя F-16. по его словам, сейчас Нидерланды еще не определились с тем, сколько самолетов получит Украина.

Однако, президент Украины отметил, что уже есть договоренность с Нидерландами о предоставлении Украине 42 самолетов F-16. Истребители в украинскую армию поступят после завершения обучения пилотов и инженеров.