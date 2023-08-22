ВОЙНА В Украине Резников заявил, что количество самолетов для Украины будет увеличиваться

2023-08-22 17:37

 

По словам Алексея Резникова, есть еще несколько стран, которые готовы присоединиться к "самолетной коалиции", в рамках которой Украине будут переданы истребители F-16.

Об этом в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

В частности, он сказал, что не стал бы сосредотачиваться на конкретном количестве самолетов Ф-16, которое уже объявлено официально.

"Потому что хочу напомнить, что к так называемой самолетной коалиции в Вильнюсе присоединились 11 стран. Но эта коалиция растет. Но я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы к ней присоединиться, но они должны получить определенные политические разрешения своих парламентов и решение правительств будет. И оно будет чуточку позже объявлено", - сказал министр.

Он отметил, что в этой коалиции есть не только страны, которые имеют Ф-16, например такие как Канада, но они принимают участие в подготовке, тренировке, помощи с инфраструктурой и тому подобное.

"Потому что это должен быть очень серьезный комплексный подход. Это инфраструктура, техника, языковая подготовка", - сказал Резников.

Он добавил, что самолет – это просто платформа, которая несет на себе определенное вооружение – ракеты и тому подобное. Поэтому в этой коалиции страны будут брать на себя обязательства предоставлять такое оружие. Что касается количества самолетов, то, по словам министра, она будет увеличиваться. Предположительно речь идет о нескольких эскадрильях.

Самолеты Ф-16 для Украины-детали

Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте объявил, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Дания в рамках коалиции истребителей также согласилась передать Украине 19 единиц самолетов F-16.

Союзники передадут Украине б/у версии истребителей F-16, которые проходили модернизацию в прошлом веке. Воздушные силы ВСУ получат версию F-16 MLU.

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