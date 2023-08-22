Жизнь 2000 гривен только на одежду: во сколько обойдется собрать ребенка в школу

2023-08-22 21:37

Минимальная сумма, которую придется потратить родителям первоклассников, чтобы собрать их в школу, в 2023 году составляет 4000 гривен.

Об этом сообщает «Хвиля», ссылаясь на публикацию «Экономической правды», которая при подсчетах учитывала минимальные цены на необходимые вещи в Rozetka и Эпицентр.

Больше всего придется потратить родителям на школьную одежду. Комплект для девочки будет стоить от 1930 гривен, а для мальчика – от 1830 гривен. В него входят брюки, обувь, гольф, блузка или рубашка, пиджак и юбка для девочки.

Комплект спортивной одежды обойдется в 700-900 гривен – костюм, футболка, кроссовки и сумка для спортивной обуви.

Рюкзак с ортопедической или анатомической спинкой можно найти от 400 до 450 грн.

Набор для рисования по минимальным ценам (альбом, краски, кисточки, палитра и стакан) и набор для уроков труда (клей, ножницы, пластилин, цветной картон и бумага) можно приобрести по цене 100-130 гривен.

Есть также и уже готовые наборы канцелярии для школьников с цветными карандашами, ручками, красками, фломастерами, кисточками, пластилином и т.д. Их цена – от 430 гривен.

Купить по пять тетрадей в клетку и косую линию можно по цене до 100 грн., а дневник будет стоить от 25 грн. Детский пенал на несколько отделений можно купить от 125 грн.

По данным платформы онлайн-объявлений OLX, средняя сумма, чтобы полноценно собрать школьника в школу, составляет 4 110 грн.

В прошлом году аналогичный набор можно было приобрести за 3600 грн. В среднем запросы на школьные принадлежности в 2023 году увеличились на 30% по сравнению с июлем 2022 года.

Напомним, ранее с Минобразования окончательно раскрыли, как теперь будут учиться дети в Украине.