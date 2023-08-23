ВОЙНА В Украине "Мы идем вперед": Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ и указал на главные сложности

2023-08-23 17:37

В ходе контрнаступления украинские воины продвигаются вперед на нескольких направлениях. Продвижение происходит очень сложно, прежде всего из-за огромных минных полей, плотно заминированных россиянами.

Однако пусть и медленно, но защитники Украины продолжают освобождать родную землю. Об этом 23 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские воины продолжают продвигаться сразу на нескольких направлениях, несмотря на плотные минные поля оккупантов.

"Не обо всем буду публично говорить, но, тем не менее, мы видим, на нескольких направлениях мы идем вперед. Нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин... Это то, что оставляет после себя Россия", – заявил президент.

Зеленский признал, что продвижение, возможно, и не так стремительно, как многие хотели бы, однако оно неотвратимо.

"Самое главное – тенденции. Тенденция – такая, которую докладывают мне военные, которую я получаю ежедневно: мы идем постоянно, постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу. Но направление правильное", – подчеркнул глава государства.