ВОЙНА В Украине Данилов рассказал, будут ли изменения в мобилизации в Украине

2023-08-26 08:30

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что несмотря на призыв военного командования к президенту Украины разрешить мобилизовать больше людей на войну, изменений к мобилизации не произойдет.

Как сообщает "Украинское радио", он не отрицает, что дополнительный призыв может состояться, но в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами.

"Изменений к мобилизации не надо ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, было проведено заседание СНБО, затем Верховная Рада проголосовала все соответствующие нормативно-правовые акты, в частности, касающиеся мобилизации", - сказал он.

Данилов утверждает, что в Украине ни на один день мобилизация не прекращалась.

"Но она происходит с учетом необходимости парней и девушек, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, крик не надо поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодня есть", - пояснил чиновник.

Секретарь СНБО предположил, что дополнительный призыв может быть.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за те пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни на один месяц не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и они призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", - добавил он.

Мобилизация в Украине - детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планирует ли вводить изменения в процессе мобилизации украинцев, в частности, по увеличению количества мобилизованных.

На брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы глава государства заявил следующее: "Скажу откровенно: военные ко мне с этим обратились. Чтобы дать возможность больше мобилизовывать".

По его словам, сейчас важен вопрос об органах, осуществляющих мобилизацию, и о том, каким образом они это делают. Следовательно, по мнению Зеленского, первоочередным является вопрос "наведения порядка" в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.