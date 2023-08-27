В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию: где увеличат выдачу повесток

В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию.
Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.
Так, сотрудники ТЦК в целях усиления мер по мобилизации могут начать вручать повестки на предприятиях и на рабочих местах военнообязанных.
Как рассказали в областных ТЦК изданию, после заявления президента Украины еще никаких письменных указаний об усилении мобилизации не поступало, однако совсем не исключено, что это произойдет в ближайшее время.
"Пока единственным направлением, где возможно усиление, можно считать оповещения на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных. Другие направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", - рассказал источник в одном из областных военкоматов.