ВОЙНА В Украине В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию: где увеличат выдачу повесток

2023-08-27 11:30

 

В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

Так, сотрудники ТЦК в целях усиления мер по мобилизации могут начать вручать повестки на предприятиях и на рабочих местах военнообязанных.

Как рассказали в областных ТЦК изданию, после заявления президента Украины еще никаких письменных указаний об усилении мобилизации не поступало, однако совсем не исключено, что это произойдет в ближайшее время.

"Пока единственным направлением, где возможно усиление, можно считать оповещения на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных. Другие направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", - рассказал источник в одном из областных военкоматов.

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