ВОЙНА В Украине Усиление мобилизации в Украине: где планируют выдавать больше повесток

2023-08-28 20:48

По словам эксперта, дополнительный набор в ряды ВСУ пока может происходить без изменения законодательства.

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что к нему обратились военные с просьбой увеличить масштабы мобилизации, военный эксперт и представители ТЦК в комментарии для ТСН.ua рассказали о возможных методах усиленной мобилизации.

Не исключено, как говорят источники ТСН.ua, что усиленные меры по оповещению будут проходить на рабочих местах военнообязанных.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, осведомленный об аспектах мобилизации, говорит, что предположение об увеличении возрастного порога, призыв многодетных родителей – по этому поводу в законодательстве никаких изменений пока не анонсировалось.

"Есть определенный украинским законодательством порядок мобилизации. Реализуются те пункты, которые там указаны, — рассказал ТСН.ua Владислав Селезнев. — Никаких изменений в законодательстве не анонсировали. Например, о том, что будут мобилизовывать многодетных родителей. Мобилизационный потенциал нашей страны немалый. Ключевая проблема в том, что, к сожалению, несмотря на нормы законодательства о том, что именно государство должно проводить мобилизацию, де-факто ее проводят представители ТЦК. Фактически – Вооруженные Силы. Реестры ВСУ не являются совершенными, идут дискуссии о том, можно ли дать военным доступ к базам избирателей, фискальной и пограничной службам, базам МВД, чтобы каждый гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет, попадающий под норму действия закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке", был на учете. К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен, но мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить донабор без изменений законодательства".

К этому Владислав Селезнев добавил, что, по его мнению, в украинском правительстве произойдет трансформация, будет понимание, что мобилизация – это не исключительно дело военных.

"Этим должно заниматься все государство вместе с правительством, которое должно обеспечивать в том числе и должным образом организованное оповещение граждан . Есть запрос на социальную справедливость. Кто-то участвовал во время первых волн мобилизации 2014-2016 годов, затем вернулся в армию во время полномасштабного нашествия врага, кто-то игнорировал вызовы в ТЦК и тогда, и сейчас. Поэтому должен быть приведен в порядок учет, чтобы не было исключений", — резюмировал эксперт.

Источники ТСН.ua в областных военкоматах рассказали, что после заявления президента Украины еще никаких письменных указаний об усилении мобилизации не поступало, но совсем не исключено, что это произойдет в ближайшее время.

"Пока единственным направлением, где возможно усиление, можно считать оповещения на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных. Остальные направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", — сообщил нам источник в одном из областных войскоматов.