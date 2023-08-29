ВОЙНА В Украине видео В Крыму прогремел взрыв: сообщают о прилете в районе мыса Тарханкут

2023-08-29 16:05

Во вторник, 29 августа, во временно оккупированном Крыму прогремел очередной мощный взрыв.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По данным очевидцев, глухой взрыв был слышен в районе села Оленевка, расположенного неподалеку от мыса Тарханкут на северо-западе Крыма.

К месту предполагаемого прилета сразу помчались кареты скорой помощи. Также в сети появилось видео, на котором можно увидеть столб белого дыма.

Оккупационные власти поспешили заявить, что в районе мыса вспыхнула трава.

«По Оленевке. Горит трава в степи. Работает МЧС», – написал «советник главы Крыма» Олег Крючков.