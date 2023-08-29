ВОЙНА В Украине В Украине усиливают мобилизацию: с какой области начнут

2023-08-29 20:48

 

Условия мобилизации в Украине одинаковые во всех областях. Однако в зависимости от мобилизационных планов призыв в регионах может усиливаться.

Так, заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха сообщил, что на Харьковщине решили ужесточить мобилизацию.

Он отметил, что было проведено совещание, на котором рассматривался вопрос создания комиссий по рассмотрению вопросов усиления мобилизационных мероприятий на территориях районных военных администраций и населенных пунктов региона.

Семенуха отметил, что было принято решение, что для исполнения планов, поставленных государством, Харьковская ОВА усилит сотрудничество с региональным ТЦК и СП в направлении осуществления мобилизационных мероприятий.

При этом отметим, что подобные решения могут быть приняты и в других регионах.

Напомним, мы сообщали, что военное командование призвало президента Украины разрешить мобилизировать больше людей в армию.

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У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ 2023-08-29 17:37