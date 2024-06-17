Политика "Капитуляции Украины никогда не произойдет", - премьер Великобритании Риши Сунак

2024-06-17 13:32

рф стремится к капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время пленарного заседания Саммита мира.

Он обратил внимание, что россия накануне Саммита пыталась сорвать его, потому что "чувствует угрозу в обсуждении принципов международного права".



"Нам стоит спросить: почему россия чувствует, что ей так грозит Саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?", - подчеркнул Сунак.



Британский премьер напомнил, как незадолго до Саммита мира представитель россии в ООН заявил, что единственной темой международных встреч по Украине должна быть "безусловная капитуляция киевского режима".



"Что ж, этого никогда не произойдет. Потому агрессия не может и не должна одержать верх", - ответил Сунак на слова представителя рашистов.