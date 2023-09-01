Жизнь Літо затримається в Україні ще на 10-12 днів, а на півдні навіть довше

2023-09-01 12:29

Синоптики називають вересень перехідним: вже не літо, та ще й не зовсім осінь. Перший осінній місяць – вересень – часто буває теплим, у першій половині схожим на серпень. От тільки сонце у вересні вставатиме пізніше, а сідатиме раніше.

За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19 градусів тепла, в Карпатах – 12-13 градусів.

Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний максимум температури повітря у вересні становить 38,8 градусів тепла, в гірських районах +32. Абсолютний мінімум температури – 8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей 0-1 градус тепла, в Криму до +5,5 градусів.