Курьезы Бізнес за гратами: Трамп на власних «тюремних» сувенірах заробив вже більше 7 млн доларів

2023-09-01 20:34

Дональд Трамп вкотре довів, що може "робити" гроші навіть на власних проблемах. Так, на «тюремних» сувенірах він вже зібрав понад $7,1 млн для своєї передвиборчої кампанії, повідомляє Politico.

Це рекордна цифра доходу від таких продажів в історії США.

У межах передвиборчої кампанії штаб Трампа збирав кошти за рахунок мерчу, який вони продавали через його інтернет-магазин.

Після того, як Трампа взяли під варту, кампанія почала продавати футболки, плакати, наклейки на бампери та сумки-холодильники з його фотографією з в'язниці та слоганом «Ніколи не здавайся!».