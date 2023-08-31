ВОЙНА В Украине "Критиковать контрнаступление равнозначно плевку в лицо украинского солдата", - Кулеба

2023-08-31 22:15

 

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил критикам украинского контрнаступления и пригласил их освободить "хотя бы 1 квадратный сантиметр" украинской земли самостоятельно.

Об этом он заявил после участия в неформальном заседании глав МИД стран ЕС в Толедо.

"Критиковать контрнаступление равнозначно плевку в лицо украинскому солдату, который жертвует своей жизнью каждый день, продвигаясь вперед, освобождая один за другим километры украинской земли", - отметил он журналистам.

Кулеба пригласил таких критиков приехать в Украину и лично освободить хотя бы один сантиметр украинской земли.

"Я порекомендую всем критикам замолчать, прибыть в Украину и попытаться лично освободить хотя бы один квадратный сантиметр", - добавил министр.

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