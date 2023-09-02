ВОЙНА В Украине Reuters: США предоставят Украине снаряды с обедненным ураном в новом пакете помощи

2023-09-02 12:30

Администрация президента США Джо Байдена впервые отправит в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующим документом и получило отдельное подтверждение двух американских чиновников.

Эти снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе. Боеприпасы могут использоваться с американских танков Abrams, которые, по словам лица, знакомого с этим вопросом, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из должностных лиц сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, в зависимости от того, что в него войдет.

По словам чиновников, стоимость и содержание пакета все еще дорабатываются. Белый дом не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Материалы будут предоставлены непосредственно из запасов армии США,

Хотя Британия сообщила об отправке боеприпасов с обедненным ураном в Украину ранее в этом году, это будет первая американская поставка боеприпасов и, вероятно, вызовет споры. Она следует за предыдущим решением администрации Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на беспокойство относительно опасности, которую такое оружие представляет для гражданского населения.

Использование боеприпасов с обедненным ураном является предметом ожесточенных дискуссий, а оппоненты, такие как Международная коалиция за запрет уранового оружия, заявляют об опасных рисках для здоровья от употребления или вдыхания пыли из обедненного урана, включая рак и врожденные дефекты.

Побочный продукт обогащения урана, обедненный уран используется для изготовления боеприпасов, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать бронированное покрытие и самовозгораться в жгучем облаке пыли и металла.

Хотя обедненный уран радиоактивен, он значительно менее радиоактивен, чем природный уран, хотя его частицы могут задерживаться на значительное время.

Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном в больших количествах во время войн в Персидском заливе в 1990 и 2003 годах и бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее надзор за ядерной сферой, заявляет, что исследования в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане "показали, что наличие остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов".

В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.