ВОЙНА В Украине Будет ли усилена мобилизация в Украине в сентябре и какое наказание грозит уклонистам: разъяснение

2023-09-03 13:30



В Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных украинцев могут призвать на службу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки в Территориальные центры комплектования и в дальнейшем быть призваны в ряды ВСУ.

Стоит отметить, что об усилении мобилизации пока речь не идет, однако в сентябре все же произойдут незначительные изменения в процессе призыва в армию. Как будет проходить мобилизация в Украине в сентябре и какое наказание грозит уклонистам.

Согласно законопроекту № 9342, в Украине сужается перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Законопроект вносит правку в ст. 23 ч. 11 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Теперь граждане, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы не подлежат мобилизации только при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

В целом в сентябре процесс мобилизации не претерпит существенных изменений. Однако интенсивно обсуждать вопрос усиления мобилизации начали после пресс-конференции президента Владимира Зеленского 23 августа. Тогда глава государства заявил, что за усиление мобилизации выступает военное командование нашего государства. При этом президент акцентировал внимание на острой необходимости изменения принципов работы военкоматов и военно-врачебных комиссий.

"Очень важно. Надо очень быстро, как можно скорее навести порядок, а потом уже начать или начинать разговор о том, чтобы увеличивать мобилизацию, как, кем и чем", – отметил Зеленский.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает проведения дополнительного призыва, однако он будет проходить в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами. Он подчеркнул, что мобилизация в Украине проходит непрерывно, при этом учитываются потребности войска и стоящие перед ним задачи.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", – объяснил секретарь СНБО.

В Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Однако последняя наступает на этапе, когда военнообязанному уже вручили повестку о необходимости явиться непосредственно для прохождения службы – мобилизационное распоряжение. Следовательно, до этого такой человек должен был уточнить свои учетные данные в ТЦК и СП, пройти медицинскую комиссию и быть признан годным к службе.

Согласно статье 335 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава", человек может быть привлечен к уголовной ответственности и понести наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Однако статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" предусматривает более суровое наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Украине запрещено снимать военных, их месторасположение, технику и перемещение, а также работу ПВО. Однако работа сотрудников ТЦК, тем более в общественных местах, в этот список не входит.