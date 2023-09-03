ВОЙНА В Украине Тарнавский заявил о прорыве первой линии обороны

2023-09-03 15:30

 

Оккупанты потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% - на вторую и третью линии, поэтому дальше дело должно пойти быстрее.

После недель тяжелой работы по разминированию ВСУ прорвали первую линию обороны России под Запорожьем. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью Observer, которое было опубликовано в субботу, 2 сентября.

"Сейчас мы находимся между первой и второй линиями обороны, завершаем уничтожение подразделений противника, обеспечивающих прикрытие отхода российских войск за вторую линию обороны", – рассказал Тарнавский.

Он отметил, что оккупанты потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% - на вторую и третью линии, поскольку не ожидали, что украинские войска смогут прорваться.

По его словам, российские войска "просто стояли и ждали украинской армии", отстреливая технику снарядами и дронами, но теперь этот барьер преодолен, и оккупанты вынуждены прибегать к маневрам, а украинцы вернули после разминирования на поле боя свои танки и другую бронетехнику.

"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам стимул атаковать больше и быстрее. У нас все впереди. Когда мы начали контрнаступление, мы потратили больше времени, чем ожидали на разминирование территорий", – отметил Тарнавский.

Он также добавил, что между первой и второй линией защиты очень большая разница – вторая линия построена не так хорошо, поэтому ВСУ могут использовать технику.

По словам Тарнавского, теперь нужно сконцентрироваться и "довести дело до конца".

Напомним, в конце августа американский генерал Марк Милли предполагал, что украинские войска могли прорвать первую линию обороны российских агрессоров в Запорожской области.

А через несколько дней сообщалось, что в Херсонской области украинские защитники заставили боевиков ОРДЛО отойти со своих позиций. В то же время десантники РФ скрылись с поля боя.

 

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