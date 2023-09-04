ВОЙНА В Украине Воздушные силы ВСУ усиленно готовятся отражать возможные осенние удары врага

2023-09-04 12:28

Воздушные силы Украины продолжают укреплять свои позиции в преддверии возможных массированных осенних обстрелов. В свою очередь россия увеличивает производство дронов. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы укрепляем наши Воздушные силы. Все Силы обороны укрепляют свою ПВО. ПВО малого радиуса действия, конечно, не имеет такой дистанции для уничтожения воздушных целей, однако если их будет больше, то и результат будет лучше", - заявил он.

По словам Игната, сейчас на россии нет того запаса ракет, который был раньше. Но орки увеличивают производство дронов и к этому нужно быть готовым.

"Украинцы готовы, думаю, энергетики подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона безусловно. Год назад у нас вообще не было западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть, сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире", – отметил спикер.

Игнат подчеркнул, что западное ПВО дополняет советскую технику Украины, которая также достаточно эффективно работает. Речь идет о ЗРК Бук и С-300.

"Весь этот "винегрет" работает и приносит результат. Вопрос в том, что этого недостаточно, потому что страна велика и приходится локально организовывать ПВО, защищая объекты, города и стратегические объекты", – пояснил он.