ВОЙНА В Украине В Украине ужесточат правила мобилизации: кого признают годными

2023-09-04 17:37

Министерство обороны Украины утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, а также упорядочило прохождение службы ограниченно пригодным.

Об этом пишет Ukrainian Military Portal со ссылкой на указ № 490 от 18.08.2023.

Полностью обновлено Расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих, детализирован порядок определения места службы для ограниченно пригодных, уточнен порядок принятия постановления ВЛК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины, в частности уточнен перечень документов , которые необходимо подать на рассмотрение, также в Положение внесены многие другие изменения.

Что изменилось?

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты - индивидуальную оценку пригодный или ограниченно пригодный к службе, ВЛК должен принимать постановление "пригодный к военной службе", за исключением статей 2-в, 4 -в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Теперь слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" из Положения исключены, т.е. "спорными" пригодными статьями будут признавать всех.

9 "спорных" болезней перестали быть такими - люди с ними теперь могут признаваться "пригодными" (об этом говорится в пункте 20.4):

клинически вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомное носительство ВИЧ;

медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма,

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Относительно ограниченно пригодных, то теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Отмечается, что порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВЛК ограниченно пригодными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным Указом Президента от 10 декабря 2008 г. № 1153 и Инструкцией об организации выполнения Положения (приказ МОУ от 10 апреля 2009 г. 170).

Следует заметить, что хотя приказы № 456 и № 490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ № 402) по состоянию на 2 сентября изменения на сайте еще не внесены, поэтому будьте внимательны, когда ищете информацию о ВЛК.