ВОЙНА В Украине На фоне понижения температуры в Украине стабилизировалось состояние энергосистемы

2023-09-04 14:31

В Украине стабилизировалось состояние в энергосистеме на фоне понижения температуры воздуха. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Вчера, 3 сентября, вечерний максимум потребления был на 6,7% ниже показателя в минувшее воскресенье 27 августа и на 2,3% меньше, чем в пятницу 1 сентября. Это связано как с сезонным уменьшением температуры, так и с более распределенным в течение суток потреблением на выходных", - говорится в сообщении.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии и Молдовы общим объемом 2950 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 646 МВт.

Вместе с тем, сегодня с 11:00 до 13:00 осуществлялся экспорт в Словакию общим объемом 400 МВт·ч.

Вчера ремонтные бригады вернули в работу две высоковольтные линии на востоке страны, которые были повреждены из-за обстрелов россиян. Это позволило возобновить выдачу в сеть электроэнергии из одной из электростанций в регионе.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов Украины. В результате обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях. Восстановление питания происходит при ситуации безопасности и с разрешения военных.