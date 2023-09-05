ВОЙНА В Украине ВСУ приняли на вооружение боевые дроны с искусственным интеллектом

2023-09-05 12:27

Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, программное обеспечение БПЛА, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, посредством продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт.

"Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы", - подчеркнули в Минобороны.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Дальность полета - до 10 км, может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью. Также БПЛА может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ.

Кроме того, разработка интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему Дельта.

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