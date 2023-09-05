У Нацполіції нагадали українським школярам основні правила безпеки
2023-09-05 09:24
У Нацполіції нагадали українським школярам правила безпеки на вулиці та в побуті, аби убезпечити їх від непоправних помилок. Особливо це актуально під час війни.
- Якщо лунає повітряна тривога, чітко виконуй вказівки дорослих, вчителів, швидко та без паніки пройди в укриття. Якщо поряд немає укриття, то від потенційної небезпеки (місце влучання снаряда) тебе має відділяти щонайменше дві стіни. Не ігноруй сигнали тривоги.
- Дотримуйся правил дорожнього руху. Переходь дорогу лише в дозволених місцях, будь ✨видимим в темну пору доби або за умови недостатньої видимості (дощ, туман). Під час їзди на транспорті використовуй захисне спорядження та не здійснюй небезпечних маневрів.
- Булінг — це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини (або групи дітей) щодо іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском. Завжди повідомляй про випадки булінгу вчителю, або тому, кому ти довіряєш.
- Незнайомі люди потенційно небезпечні. Не розмовляй, не розказуй про себе, не допомагай, не приймай подарунки від незнайомців. Якщо відчуваєш небезпеку — рухайся в людне місце, кричи про допомогу.
- Не чіпай залишені предмети на вулиці або у громадських місцях. Небезпечними можуть бути навіть іграшки. Не користуйся поблизу підозрілого предмета телефоном. Негайно повідом про виявлення підозрілого предмета за телефоном 101 або 102.
- Розповідай батькам про те, що тебе турбує в інтернеті. Не переходь на сайти, які не призначені для перегляду дітьми. Не давай ніякої особистої інформації, не надсилай свої фото незнайомцям. Не відповідай на пропозиції, через які тобі соромно.
Дотримуйся цих правил і будеш в безпеці!