ВОЙНА В Украине У Нацполіції нагадали українським школярам основні правила безпеки

2023-09-05 09:24

У Нацполіції нагадали українським школярам правила безпеки на вулиці та в побуті, аби убезпечити їх від непоправних помилок. Особливо це актуально під час війни.

Якщо лунає повітряна тривога, чітко виконуй вказівки дорослих, вчителів, швидко та без паніки пройди в укриття. Якщо поряд немає укриття, то від потенційної небезпеки (місце влучання снаряда) тебе має відділяти щонайменше дві стіни. Не ігноруй сигнали тривоги.

Дотримуйся правил дорожнього руху. Переходь дорогу лише в дозволених місцях, будь ✨видимим в темну пору доби або за умови недостатньої видимості (дощ, туман). Під час їзди на транспорті використовуй захисне спорядження та не здійснюй небезпечних маневрів.

Булінг — це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини (або групи дітей) щодо іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском. Завжди повідомляй про випадки булінгу вчителю, або тому, кому ти довіряєш.

Незнайомі люди потенційно небезпечні. Не розмовляй, не розказуй про себе, не допомагай, не приймай подарунки від незнайомців. Якщо відчуваєш небезпеку — рухайся в людне місце, кричи про допомогу.

Не чіпай залишені предмети на вулиці або у громадських місцях. Небезпечними можуть бути навіть іграшки. Не користуйся поблизу підозрілого предмета телефоном. Негайно повідом про виявлення підозрілого предмета за телефоном 101 або 102.

Розповідай батькам про те, що тебе турбує в інтернеті. Не переходь на сайти, які не призначені для перегляду дітьми. Не давай ніякої особистої інформації, не надсилай свої фото незнайомцям. Не відповідай на пропозиції, через які тобі соромно.

Дотримуйся цих правил і будеш в безпеці!