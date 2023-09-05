ВОЙНА В Украине У Нацполіції нагадали українським школярам основні правила безпеки

2023-09-05 09:24

У Нацполіції нагадали українським школярам правила безпеки на вулиці та в побуті, аби убезпечити їх від непоправних помилок. Особливо це актуально під час війни.

  • Якщо лунає повітряна тривога, чітко виконуй вказівки дорослих, вчителів, швидко та без паніки пройди в укриття. Якщо поряд немає укриття, то від потенційної небезпеки (місце влучання снаряда) тебе має відділяти щонайменше дві стіни. Не ігноруй сигнали тривоги.
  • Дотримуйся правил дорожнього руху. Переходь дорогу лише в дозволених місцях, будь ✨видимим в темну пору доби або за умови недостатньої видимості (дощ, туман). Під час їзди на транспорті використовуй захисне спорядження та не здійснюй небезпечних маневрів.
  • Булінг — це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини (або групи дітей) щодо іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском. Завжди повідомляй про випадки булінгу вчителю, або тому, кому ти довіряєш.
  • Незнайомі люди потенційно небезпечні. Не розмовляй, не розказуй про себе, не допомагай, не приймай подарунки від незнайомців. Якщо відчуваєш небезпеку — рухайся в людне місце, кричи про допомогу.
  • Не чіпай залишені предмети на вулиці або у громадських місцях. Небезпечними можуть бути навіть іграшки. Не користуйся поблизу підозрілого предмета телефоном. Негайно повідом про виявлення підозрілого предмета за телефоном 101 або 102.
  • Розповідай батькам про те, що тебе турбує в інтернеті. Не переходь на сайти, які не призначені для перегляду дітьми. Не давай ніякої особистої інформації, не надсилай свої фото незнайомцям. Не відповідай на пропозиції, через які тобі соромно.

Дотримуйся цих правил і будеш в безпеці!

subscriber subscriber

Еще по теме

1 вересня в українських школах проведуть урок ментального здоров'я

2023-08-30 12:28

ЗАПОРІЗЬКІ ПОЛІЦІЯНТИ ЗНОВ ПІЙМАНІ НА ДАХУВАННІ НАРКОТОРГІВЛІ

2021-02-12 18:16

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

КОМУ ИЗ УКРАИНЦЕВ УГРОЖАЮТ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЗА БЕЛЫЙ БИЛЕТ

2023-09-05 13:35

ВСУ приняли на вооружение боевые дроны с искусственным интеллектом

2023-09-05 12:27

В Україні призиватимуть значно більше обмежено придатних - Міноборони внесло зміни

2023-09-05 11:33

У Нацполіції нагадали українським школярам основні правила безпеки

2023-09-05 09:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

КОМУ ИЗ УКРАИНЦЕВ УГРОЖАЮТ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЗА БЕЛЫЙ БИЛЕТ 2023-09-05 13:35
ВСУ приняли на вооружение боевые дроны с искусственным интеллектом 2023-09-05 12:27
В Україні призиватимуть значно більше обмежено придатних - Міноборони внесло зміни 2023-09-05 11:33
У Нацполіції нагадали українським школярам основні правила безпеки 2023-09-05 09:24