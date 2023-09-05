ВОЙНА В Украине Кулеба возмутился из-за призыва Эрдогана "смягчить подход" к "зерновому соглашению"

2023-09-05 22:15

Украина будет стоять на защите всех принципиальных позиций.

Киев не согласен с призывом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украине "необходимо смягчить свой подход" для возобновления зернового соглашения. Такое заявление глава Турции сделал после встречи с президентом диктатором РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Такое мнение в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина будет стоять на защите всех принципиальных позиций. Более того, глава МИД говорит, что перед встречей Эрдогана с Путиным украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной и четко все разъяснили.

"Наша позиция справедлива – мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а затем приглашает всех их решать", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также отметил, что Киев рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали.

"Однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе санкционного давления на Россию. Впрочем, отмечу, что никаких санкций против хозяйственной продукции России на самом деле нет, и это спекуляция России", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Эрдоган после встречи с Путиным заявил, что "Украине нужно смягчить свой подход" по возобновлению "зернового соглашения". По его словам, Анкара совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по "зерновому соглашению".

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября находился с визитом в Сочи. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, в ходе переговоров глава Кремля заявил о готовности к "мирным переговорам" с Украиной. Впрочем, Киев не хочет садиться за стол переговоров с Москвой.