ВОЙНА В Украине В ЕС нашли способ законно использовать доходы от замороженных активов рф, - Bloomberg

2023-09-06 20:48

 

Чиновники Европейского Союза начнут встречаться со странами-членами на этой неделе для обсуждения плана о том, как использовать доходы от более чем 200 миллиардов евро замороженных активов российского центробанка, с целью направить их для восстановления Украины.

Согласно проекту документа о процессе, с которым ознакомился Bloomberg, Европейская комиссия предложит способ, как законно перевести доходы, полученные от активов, в бюджет блока.

Комиссия встретится с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии в четверг, а затем со всеми государствами-членами на следующей неделе, по словам источника издания, знакомого с планами. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что выдвинет законодательное предложение до летних каникул, но с тех пор эти сроки сдвинулись.

Согласно документу, рабочая группа комиссии поддерживает реализацию трех основных предложений документа поэтапно, а не все сразу.

Эти шаги включают уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг по разделению остатков денежных средств российских активов и переводу доходов в бюджет ЕС в качестве внешних назначенных доходов, говорится в документе.

Ожидается, что активы российского центрального банка, замороженные в ЕС, принесут около 3 миллиардов евро непредвиденной прибыли. Более половины активов находятся в денежных средствах и депозитах, а "значительная сумма" оставшейся части находится в ценных бумагах, которые превратятся в денежные средства по мере погашения в ближайшие два-три года.

Война в Украине и замороженные активы РФ

Ранее сообщалось, что ЕС не мог договориться с Европейским центральным банком по поводу планов использования прибыли от замороженных активов Российского центробанка для помощи в восстановлении Украины. Тогда ЕЦБ предупреждал о том, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты.

На днях СМИ сообщили о планах Минюста США передать Украине конфискованные российские активы на $1 миллиард.

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