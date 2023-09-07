ВОЙНА В Украине США выделят на помощь Украине более $1 миллиарда − Блинкен

2023-09-07 17:37

Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 6 сентября.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Блинкена: "Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 миллиарда долларов в рамках этих совместных усилий".

Детали: Он уточнил, что сюда входит 665,5 миллиона долларов на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

Всего, по словам Блинкена, с начала российской агрессии США выделили более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

Предыстория:

- Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев утром 6 сентября.

- Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.

- Ранее США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.