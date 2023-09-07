ВОЙНА В Украине ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины

2023-09-07 19:15

6 сентября Пентагон объявил о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

В сообщении отмечается: "Возможности в этом пакете, оцененном в 175 миллионов долларов США, включают: