ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины
2023-09-07 19:15
6 сентября Пентагон объявил о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
В сообщении отмечается: "Возможности в этом пакете, оцененном в 175 миллионов долларов США, включают:
- Оборудование по обеспечению систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- подрывные боеприпасы для уборки помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.