ВОЙНА В Украине В Украине хотят изменить правила начисления пенсий военным

2023-09-07 21:37

В Украине планируют пересмотреть начисление пенсий для военнослужащих и ввести новые льготы.

Об этом говорится в законопроекте №9680, размещенном на сайте Верховной Рады.

Так, причиной тому стало неравенство условий и обстоятельств, в которых находятся украинцы во время полномасштабной войны с Россией.

Как отмечается, ранее военнослужащим за выслугу лет засчитывали время непрерывной работы на должностях в МВД Украины или Нацполиции, которые замещаются государственными служащими, а в учебных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях - на любых должностях.

В частности, теперь к выслуге лет на льготных условиях предлагают засчитывать:

исполнение обязанностей службы во время действия военного положения (особого периода) - один месяц службы за два месяца

время непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер - один месяц службы за три месяца

участие в боевых действиях - один месяц службы за четыре месяца

время пребывания в плену, если пленение не было добровольным и человек, попавший в плен, непосредственно участвовал в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, и находясь в плену не совершил преступления против человечества - один месяц службы за пять месяцев

время пребывания в плену, если человек попал в плен в результате ранений, контузии или других повреждений здоровья полученных во время боевых действий, или стал человеком с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время пребывания в плену и находясь в плену не совершил преступления против мира и человечества - один месяц службы за шесть месяцев

По словам авторов законопроекта, сегодня важно придерживаться принципа справедливости и равенства прав.

"Одни люди отдают долгу значительную долю своей жизни, тогда как другие - вообще ничего не отдают. И выслуга лет и у тех, кто служит в военных подразделениях в полевых условиях или в казармах 24 часа 7 дней в неделю, и в тех, кто работает на гражданских предприятиях в тылу 8 часов 5 дней в неделю, проживая у себя дома, является одинаковым без льготных условий", - говорится в объяснительной записке.

Это нарушение ст. 24 и ч. 2 ст. 64 Конституции, а также общие принципы справедливости и равенства перед законом.

"Считаю, что военнослужащим, исполняющим обязанности военной службы во время действия военного положения, а также тем кто, принимает участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, выслуга лет должна засчитываться на льготных условиях", - отметили нардепы.

На данный момент законопроект находится на этапе ознакомления и еще не принят.