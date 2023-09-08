ВОЙНА В Украине Дипломат США заявил, что мощное контрнаступление ВСУ только начинается

2023-09-08 15:37

Контрнаступ Збройних сил України "тільки починається". Україна має потенціал для досягнення успіху на фронті.

"Я вважаю, що все лише починається. У нас ще багато часу, щоб побачити. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступу потребує більших ресурсів, особливо людських, аніж оборона, і тому, що росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко", - вважає  посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Він зазначив, що не хотів би робити конкретних прогнозів на цьому етапі.

"Безумовно, потенціал для досягнення успіху Україна має. І якщо буде можливість, все може розвиватися швидко. Подивимося, як усе відбуватиметься протягом наступних кількох місяців", - додав посол США.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Сил обороны есть успех к югу от Бахмута, - Генштаб

2023-09-07 16:05

Блинкен отметил "хороший прогресс" украинского контрнаступления

2023-09-06 16:48

"ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить роССиян": западные СМИ о контрнаступлении на юге

2023-09-04 22:15

В Минобороны рассказали, какую площадь освободили ВСУ под Бахмутом за время контрнаступления

2023-09-04 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Дипломат США заявил, что мощное контрнаступление ВСУ только начинается

2023-09-08 15:37

За время войны пограничники разоблачили более 200 групп, переправлявших мужчин за границу

2023-09-08 14:35

В Украине начали обучать изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА

2023-09-08 09:35

Украинским военным медикам дали право проводить переливание крови

2023-09-08 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Дипломат США заявил, что мощное контрнаступление ВСУ только начинается 2023-09-08 15:37
За время войны пограничники разоблачили более 200 групп, переправлявших мужчин за границу 2023-09-08 14:35
В Украине начали обучать изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА 2023-09-08 09:35
Украинским военным медикам дали право проводить переливание крови 2023-09-08 08:26