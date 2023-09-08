ВОЙНА В Украине Дипломат США заявил, что мощное контрнаступление ВСУ только начинается

2023-09-08 15:37

Контрнаступ Збройних сил України "тільки починається". Україна має потенціал для досягнення успіху на фронті.

"Я вважаю, що все лише починається. У нас ще багато часу, щоб побачити. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступу потребує більших ресурсів, особливо людських, аніж оборона, і тому, що росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко", - вважає посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Він зазначив, що не хотів би робити конкретних прогнозів на цьому етапі.

"Безумовно, потенціал для досягнення успіху Україна має. І якщо буде можливість, все може розвиватися швидко. Подивимося, як усе відбуватиметься протягом наступних кількох місяців", - додав посол США.