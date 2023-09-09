ВОЙНА В Украине Украина получила от Литвы 1,5 миллиона боеприпасов

2023-09-09 12:30

Министерство обороны Литвы анонсировало передачу Украине 1,5 миллиона боеприпасов в рамках нового пакета помощи.

Об этом сообщает пресс-служба литовского оборонного ведомства.

"Литва продолжает непрерывную военную помощь Украине и сегодня передала воюющей стране 1,5 миллиона боеприпасов", – говорится в сообщении.

В ближайшее время Литва также отправит Украине:

- пусковые установки NASAMS,

- средства для противодействия вражеским дронам,

- логистическое оборудование,

- другую помощь.

"Кроме передачи военной техники, Литва активно тренирует украинских военных, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию, экспертные консультации, а также вносит взносы в международные фонды для Украины", – подчеркнули в министерстве.

Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, зенитные пушки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

Напомним, 24 августа Литва объявила о передаче Украине пакета военной помощи, который содержал боеприпасы к гранатометам Carl Gustaf, винтовки, радиолокационные комплексы морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидронные системы.

Заметим, что литовский президент Гитанас Науседа в эфире телерадиокомпании LRT отметил, что карупция в Украине оказывает значительное влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву.

"Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", – добавил лидер Литвы.