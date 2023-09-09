ВОЙНА В Украине Китай снова призвал Украину и рф к переговорам

2023-09-09 14:30

КНР настаивает на проведении мирных переговоров несмотря на то, что Россия не собирается оставлять временно оккупированные территории Украины.

Китай призвал к немедленному прекращению огня в Украине и проведению мирных переговоров между сторонами. С таким заявлением выступил в пятницу, 8 сентября, на заседании Совбеза в Нью-Йорке заместитель постпреда Китая при ООН Ген Шуан.



"Политическому урегулированию нельзя воспрепятствовать, необходимо не прекращать прилагать усилия для того, чтобы достичь прекращения огня и мирных переговоров. Нельзя ставить на паузу дипломатические переговоры", - сказал он.



Представитель Китая подчеркнул, что Совбез ООН должен прилагать больше усилий для того, чтобы прекращение огня и "восстановление мира наступило в наискорейшие сроки".



В то же время Ген Шуан подчеркнул, что ситуация в Украине "имеет сложную подоплеку" и что простых вариантов разрешения кризиса, вроде бы, нет. При этом, по его словам, при любом раскладе "необходимо учитывать позицию России".



"Беспокойство по поводу безопасности, проявляемое на законном основании всеми сторонами, следует воспринимать серьезно", - заявил представитель Китая.



Напомним, в феврале Китай выступил с так называемым мирным планом по урегулированию ситуации в Украине. На Западе все предложенное Китаем оценили как очевидную поддержку со стороны КНР предпринимаемых Россией действий.