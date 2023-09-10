ВОЙНА В Украине Не оружие: Япония анонсировала пакет помощи Украине

2023-09-10 09:30

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, который находится в Киеве с визитом, анонсировал, что его страна передаст Украине помощь для гуманитарного разминирования.

Как сообщил премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль в Telegram после проведенной встречи с Хаяси и представителями ведущих японских компаний, Япония и в дальнейшем будет поддерживать нашу страну, усиливать антироссийские санкции, а также помогать нам в прохождении зимы.

"Также Япония передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования. Японские предприниматели, в свою очередь, представили конкретные проекты сотрудничества, в частности, в сферах связи, инфраструктуры и медицины", - отметил Шмыгаль.

По его словам, крупный бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной.

"Обсудили перспективы взаимодействия в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса, в гуманитарном разминировании. Создаем благоприятный бизнес-климат для привлечения инвестиций. Рассчитываем, что японские компании станут резидентами Дія.City - пространства, которое дает уникальные правовые и налоговые преимущества", - написал премьер-министр.

Он отметил, что Украина уже получила от Японии 2,1 млрд долларов макрофинансовой помощи, и подчеркнул, что Украина ценит усилия японских партнеров в рамках G7 и ООН.

Визит Есимаса Хаяси в Украину - что известно

В субботу, 9 сентября, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси приехал с необъявленным визитом в Украину впервые со времени вторжения РФ. Он прибыл в сопровождении представителей японского бизнеса.

Согласно официальному сообщению МИД Японии, во время визита в Украину министр иностранных дел Хаяси подтвердит своему украинскому коллеге, что Япония сотрудничает с международным сообществом во введении антироссийских санкций и оказывает поддержку Украине для скорейшего прекращения войны. Отмечается, что в ходе визита будет обсуждаться вопрос организации и проведения японско-украинской конференции по экономическому восстановлению Украины. В частности, стороны обсудят идеи по восстановлению и реконструкции через государственный и частный секторы.

В мае Япония впервые в послевоенной истории страны передала военную технику воюющей стране, Украине. Эта помощь от включала 100 автомобилей и 30 тысяч пайков для ВСУ. А перед этим Токио направил 500 миллионов долларов в Фонд поддержки Украины.

Как известно, в августе Япония также призвала власти Ирана прекратить поставлять оружие России для войны против Украины на фоне подозрений стран Запада, что Тегеран поддерживает Москву дронами различных модификаций.