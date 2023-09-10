ВОЙНА В Украине США, наиболее вероятно, отправят в Украину ракеты большой дальности ATACMS - официальные лица

2023-09-10 10:30

По словам официальных лиц США, администрация Байдена, вероятно, пришлет Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS). Об этом пишет ABC News.

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"Они в пути", - сказал один чиновник, который имел доступ к планам помощи по безопасности. Также он отметил, что, как всегда, такие планы могут быть изменены до официального объявления.

Второй чиновник сказал, что ракеты “на столе” и, вероятно, будут включены в будущий пакет помощи по безопасности, добавив, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

Также чиновники сообщили изданию, что США обнаружили, что они имеют больше ATACMS, чем было первоначально оценено.

Справочно

Имея радиус действия до 290 миль, в зависимости от версии, развертывание ATACMS могло бы позволить Украине достигать целей почти в четыре раза дальше, чем с помощью ракет, которые сейчас поставляются для ее американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем и ракет залпового огня М270.

Ракета армейского тактического ракетного комплекса M57A1 запускается над кабиной пусковой установки высокомобильного артиллерийского ракетного комплекса M142. Новые боевые условия требуют от армии точных смертоносных и нелетальных.

Напомним

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя. Его стоимость достигает 600 млн долларов.