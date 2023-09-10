ВОЙНА В Украине NYT: США вскоре передадут Украине новую партию кассетных снарядов

2023-09-10 14:30

 

Соединенные Штаты в ближайшее время пришлют Украине новую партию кассетных боеприпасов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

Один из чиновников заявил изданию, что это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Как говорится в материале, западные чиновники и эксперты соглашаются, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против войск и колонн техники, которые рассредоточены на открытой местности.

Ожидается, что спрос на боеприпасы в Украине будет расти, поскольку некоторые подразделения все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы подготовить почву для наступления пехоты.

Ранее сообщалось, что США могут передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности.

В июле США выделили пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов, в состав которого впервые вошли кассетные боеприпасы.

В Белом доме ранее объясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.

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