ВОЙНА В Украине Зеленский хочет убедить Байдена дать ATACMS осенью

2023-09-11 20:04

 

Президент Владимир Зеленский надеется убедить президента США Джо Байдена одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS осенью 2023 года.

Источник: Зеленский в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Прямая речь: "Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS".

Детали: Президент отметил, что это не первые его переговоры на эту тему с Байденом.

"Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Именно поэтому они мне очень нужны", – добавил он.

Напомним:

- Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

- Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.

- Ранее американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.

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